Le migliori slot machine a tema calcio

Da sempre calcio e casinò hanno stretto un forte legame sfociato in diverse collaborazioni. Nell’ultimo decennio, infatti, sempre più club hanno deciso di inserire le principali piattaforme di gioco come main sponsor delle proprie maglie. È un aspetto che la dice lunga sul rapporto che c’è tra le due parti, specialmente alla luce dell’enorme boom che questo settore ha vissuto negli ultimi mesi, che ha portato alla nascita di altri operatori: visita i nuovi casino 2022.

Ovviamente non è un rapporto unilaterale. Se da una parte il calcio concede spazio ai casinò online, in Italia non accade a causa del Decreto Dignità, anche i giochi presenti nei cataloghi restituiscono il favore inserendo il tema calcistico tra i titoli di maggior successo. In particolar modo le slot machine sono quelle che meglio si prestano a questo tipo di tematizzazione, dando agli appassionati spettacolari slot a tema calcio.

Football: Champions Cup

Tra le tante slot dedicate al mondo del calcio, la più importante è sicuramente Football: Champions Cup, prodotta da NetEnt Questo gioco proietta il giocatore direttamente sull’erba verde dello stadio, con la folla che esulta ed è pronta a gridare il suo nome! La grafica e gli effetti sono di alto livello, riescono perfettamente a immergere lo spettatore nel tema della slot machine, sembrando di essere veramente all’interno di uno stadio. Il prodotto presenta 5 rulli e 3 file, per un totale di 20 linee di pagamento, condite da spin gratis e tantissimi simboli legati a questo incredibile sport.

Foxin’ Wins Football Fever

Nelle slot machine risulta molto popolare la volpe Mr. Fox. Una serie di slot machine tematizzate in ogni modo, arrivando a colonizzare anche il mondo del calcio. Si tratta di una “macchinetta del diavolo” molto ironica che vede in azione la simpatica volpe, offrendo una serie di bonus importanti per arrivare all’ambita vincita! Sono presenti 5 rulli e 25 linee di pagamento e la grafica risulta essere molto piacevole.

Bicicleta

C’è un gesto tecnico che tutti i calciatori almeno una volta nella vita sperano di fare ed è la famosa bicicletta, conosciuta anche come rovesciata. È un gesto tecnico incredibile, dall’alta difficoltà, basti pensare a quella fatta da Cristiano Ronaldo in Champions League contro la Juventus nel 2018 oppure di Verde contro la Lazio ad Aprile 2021.

I fan di questo sport saranno lieti di sapere che esiste una slot machine dedicata proprio al popolare gesto, divenuto un’icona nel mondo. A produrla Yggdrasil e prende il nome di Bicileta. Al suo interno ci sono 5 rulli e 4 righe che permettono al giocatore di effettuare la bellissima rovesciata, sperando di portare a casa il montepremi. Sono poche le persone che nel mondo riescono a compiere questo gesto tecnico, ma per fortuna la slot mette nella posizione l’appassionato di poterla compiere in qualsiasi momento, imitando le gesta dei grandi campioni.

Ogni calciatore all’interno della slot sono ispirati ad atleti reali, riconoscibili per la fisionomia e colore della maglia. Il giocatore nel corso della partita avrà la possibilità di vincere free spin e altri bonus che miglioreranno l’esperienza di gioco. Con un po’ di pratica anche l’utente sarà capace di fare una rovesciata alla Cristiano Ronaldo!