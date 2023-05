Le migliori slot a tema calcio del 2023

Il calcio è da moltissimi anni lo sport preferito degli italiani e la sua fama è destinata a crescere sempre di più in tutto il mondo.

Questo trend viene cavalcato da tutte le aziende che si occupano di merchandise, videogiochi e magazine. Non c’è da sorprendersi se anche i nuovi casinò online stiano seguendo il successo sportivo proponendo slot machine a tema calcio. Scopriamo quali sono le più famose e apprezzate nel 2023.

Supreme Football

Supreme Football è un gioco appassionante che unisce la modalità bonus e l’instant win. Ricorda molto un gratta e vinci: il giocatore acquista dei biglietti e deve scoprire se sotto le maglie dei calciatori sono presenti gli stessi numeri. Lo sfondo è molto realistico e rappresenta un campo di calcio che raffigura striscioni, bandiere e tifosi.

Bicicleta

Bicicleta è strutturata esattamente come una slot machine classica, dotata di 5 rulli dove l’obiettivo è quello di allineare i simboli simili. L’unica differenza è che i simboli sono inerenti al mondo calcistico e sono raffigurati anche dei calciatori che, indipendentemente dal fatto che si trovino sulla linea di vincita, proveranno a fare una rovesciata per fare gol che dà accesso a un sistema di bonus.

Football Champions Cup

Football Champions Cup è una delle slot machine online più amate dal pubblico e dai tifosi che scelgono le scommesse online. Il giocatore non si trova nei panni dello spettatore ma bensì del calciatore alla finale della Champions Cup. Viene data la possibilità di scegliere la propria Nazionale. La slot è strutturata come quelle classiche, con 5 slot e 20 linee di pagamento e offre la possibilità di sbloccare una roulette dei rigori se si ottengono almeno tre simboli bonus.

Hugo Goals

Hugo Goals è una slot piuttosto minimal con tre rulli e tre righe e porta il giocatore nei panni del portiere. Rispetto alle classiche slot dispone di molte particolarità come il replay, la modalità calcio di punizione e la lotteria dei rigori. I disegni sono molto semplici, colorati e accattivanti e, naturalmente, non possono mancare i palloni che aspettano di entrare in porta.

Il tema calcio è sempre più diffuso e apprezzato dalle persone che giocano alle slot machine perché permette di rivivere anche nel gioco le emozioni tipiche del mondo calcistico. Offrono dei bonus speciali e delle modalità personalizzate che portano il giocatore tra gli spalti e lo fanno sperare che la sua squadra del cuore faccia gol.