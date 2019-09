Lazzari, la freccia nell’arco di Inzaghi: è il più veloce tra i biancocelesti

Lazzari da record grazie alla sua velocità

E’ stato il pupillo della Lazio per due anni. Manuel Lazzari è stato fortemente voluto da mister Inzaghi in primis e poi dalla società. In queste due prime gare di campionato l’esterno ha fatto già vedere quali sono i numeri in suo possesso. Come riporta il Corriere dello Sport infatti è il terzo centrocampista per velocità (35,5 km/h) secondo i dati raccolti da Netco-Stats per la Lega di Serie A. Davanti a lui ci sono Amrabat del Verona (33,93 km/h) e Pulgar della Fiorentina (33,86 km/h). Tanto per fare un esempio Milinkovic a Genova si è fermato a 32,48, nel derby a 31,71.

Una freccia nell’arco di Simone Inzaghi che è in piena accelerazione, andrà poi ancora meglio quando il giocatore potrà togliere il tutore che ora utilizza come protezione dopo l’operazione alla mano destra.