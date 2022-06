Lazzari va di corsa: allenamenti intensi in vista di Auronzo – FOTO

Manuel Lazzari non ha tempo da perdere: il terzino biancoceleste si allena intensamente per farsi trovare pronto ad Auronzo

Manuel Lazzari ha scelto il campo dietro casa per mantenersi in forma. Vacanze certo, ma anche allenamenti mirati per tenere un buon tono muscolare e farsi trovare pronto per il ritiro di Auronzo di Cadore.

Il terzino della Lazio corre al campo sportivo di Trissino, come testimoniano gli scatti su Instagram. Di mattina presto, quando fa poco caldo, svolge delle sessioni di corsa e ripetute. Manuel va veloce verso l’appuntamento di Auronzo fissato per il 5 luglio.