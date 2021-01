Lazzari, quattro giorni dopo torna a Bergamo in cerca di riscatto

Manuel Lazzari tornerà titolare sulla fascia destra nella sfida del Gewiss Stadium di domani pomeriggio. L’ex esterno della SPAL ha giocato soltanto la ripresa in coppa Italia, mercoledì sera non ha brillanto ed anzi si è fatto spesso rimpallare il cross o stoppare la giocata da Robin Gosens. Che domani a Bergamo non ci sarà. Né il tedesco né Hateboer, Gasperini proverà a trovare soluzioni diverse sulle fasce e potrebbe addirittura mettersi con la difesa a quattro. Ad oggi è comunque più probabile che gli orobici giochino con Maehle da quinto di destra e il giovane Ruggeri sulla corsia opposta. Lazzari se la potrebbe vedere col diciottenne della Dea, e va alla ricerca del persona riscatto dopo 45’ non esaltanti in settimana. Adam Marusic tornerà sulla fascia sinistra.