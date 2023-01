Lazzari: «Meritiamo i fischi dei tifosi. Per la Champions ci sono...»

Lazzari, l’ex Spal in occasione della festa dei 123 anni della Lazio esprime il suo parere sul momento delicato dei biancocelesti

Ai microfoni dei cronisti presenti è intervento Manuel Lazzari, il quale analizza e commenta il momento delicato della situazione della Lazio, soffermandosi sulla Champions.

MOMENTO DELICATO – «Queste ultime due partite devono farci riflettere. A Lecce abbiamo sbagliato completamente il secondo tempo, contro l’Empoli abbiamo fatto una grande prestazione.»

«Poi ci sono stati quei dieci minuti di black-out, neanche noi sappiamo cosa sia successo perché in 80 minuti non avevano fatto un tiro in porta, non avevamo la sensazione che la partita potesse finire in modo diverso che con la nostra vittoria. Dobbiamo continaure a testa bassa, a lavorare, a seguire il mister.»

«Sicuramente arriverà un periodo migliore, se guardiamo l’ultima partita per 70-80 potevamo stare sul 3 o 4-0. Dobbiamo essere più concreti, chiudere prima le partite e non abbassare mai la concentrazione. Siamo una squadra forte, in una partita singola possiamo giocarcela con chiunque. Per restare agganciato alle prime quattro posizioni devi avere anche tanta continuità, il campionato è lungo. Ci manca quello step di continuità durante la stagione che potrebbe farci fare quel salto»

CHAMPIONS – «Preoccupazione prime 4? Sono delle squadre veramente forti, attrezzate per arrivare in Champions, per provare a vincere lo scudetto. Noi abbiamo la rosa meno lunga, dobbiamo continuare così, crederci fino alla fine.»

«Siamo a tre punti dal quarto posto quindi il campionato è lungo. Già dalla partita contro il Sassuolo dobbiamo vincere per rilanciarci. Fischi Olimpico? Normale che i tifosi, dopo aver visto quei 80 minuti, non si aspettavano quel black-out finale. Dispiace tantissimo, volevamo tornare all’Olimpico con una vittoria. I fischi li meritiamo, dobbiamo trasformarli in applausi a partire da domenica»