Lazzari, dopo Sarri ora vuole (ri)conquistare la Nazionale

Dopo aver conquistato la fiducia di Maurizio Sarri, ora Manuel Lazzari vuole riprendersi anche la Nazionale

Da oggetto misterioso a punto di forza. Manuel Lazzari, dopo un avvio difficile, legato soprattutto al cambio di modulo, ora si è definitivamente preso la Lazio.

L’ex Spal, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime partite è stato l’arma in più dei biancocelesti. Importanti i suoi miglioramenti in fase difensiva. Miglioramenti che potrebbero portarlo a riconquistare la Nazionale. Non resta che attendere le decisioni di Mancini.