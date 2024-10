Lazzari Lazio, chi al suo posto? Tutte le soluzioni per sostituire il terzino. Le ultime da Formello

Lazzari Lazio, Baroni sta provando diversi giocatori nel ruolo di terzino destro per non farsi trovare impreparato in vista delle tante partite da giocare

Manuel Lazzari rimarrà ai box per quasi un mese a causa della lesione rimediata contro l’Empoli e l’allenatore della Lazio Marco Baroni non vuole farsi trovare impreparato. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico ha provato diverse soluzioni in quel ruolo.

Il sostituto naturale di Lazzari è Adam Marusic e con ogni probabilità prenderà lui la maglia da titolare sulla fascia destra già dal match contro la Juventus. Ma, viste le tante partite in programma, Baroni ha provato anche Patric e Gila in quella posizione.