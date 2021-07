Lazzari, la svolta al fantacalcio. Cambia il ruolo per il giocatore della Lazio

Manuel Lazzari cambia ruolo al fantacalcio. Il calciatore della Lazio, da sempre listato centrocampista, sarà difensore da quest’anno

Poco meno di un mese e prenderà il via la Serie A 2021/2022, così come ovviamente il fantacalcio. Gli appassionati studiano sotto l’ombrellone il colpo che potrà far svoltare la stagione, tenendo d’occhio eventuali cambi di ruolo che molto influiranno nel corso dell’annata fantacalcistica.

Uno dei più attesi cambi riguardava Manuel Lazzari, listato centrocampista nella modalità Classic ed E (esterno) nella modalità Mantra. Da quest’anno, grazie al cambio modulo adottato da Sarri, il biancoceleste agirà da terzino, per questo motivo il suo ruolo sarà difensore nella versione Classic, e Dd/E nella versione Mantra.