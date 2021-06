Lazzari Inter, Stringara: «Ha buone doti, ma non è Hakimi»

Paolo Stringara, ex giocatore nerazzurro, ha parlato dell’ipotetico passaggio di Manuel Lazzari dalla Lazio all’Inter

Un’operazione che potrebbe impennarsi nei prossimi giorni quella tra Manuel Lazzari e l’Inter. I nerazzurri, ormai vicini alla cessione di Hakimi al Paris Saint Germain, avrebbero puntato l’esterno della Lazio come possibile sostituto. Questo affare, però, fa storcere un po’ il naso ai tifosi meneghini, compreso l’ex giocatore Paolo Stringara, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni.

«Lazzari come sostituito di Hakimi? L’esterno della Lazio è un buon giocatore, ma di certo non è Hakimi. Ha ottime doti, ma a livello internazionale l’Inter dovrà fare anche altro, anche perché per ora comunque l’Inter non si è rinforzata considerato che Eriksen per ora non ce l’hai».