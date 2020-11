Lazzari, dopo il Covid finalmente l’esordio in Champions

Manuel Lazzari pronto al debutto dei sogni nella massima competizione europea

Dai dilettanti alla salvezza, dalla Serie B alla promozione, dalla SPAL alla Lazio e alla nazionale. Ma domani sera sarà il passo più alto di una carriera, l’ultimo step ma anche un punto di partenza. Manuel Lazzari è pronto a fare l’esordio Champions, posticipato di tre giornate a causa del Covid che lo ha tenuto fuori nelle prime tre sfide del girone, in cui Marusic e Fares hanno dovuto fare gli straordinari sulle corsie laterali. Domani sera contro lo Zenit San Pietroburgo Manuel giocherà dal primo minuto a destra, e farà così il suo esordio nella massima competizione internazionale. 14 mesi fa aveva debuttato in Europa League, nello scorso ottobre aveva anche segnato a Glasgow contro il Celtic su assist di Correa il suo primo gol europeo e in generale la sua prima rete con la Lazio. Si sarebbe ripetuto soltanto all’inizio di questa stagione, a Cagliari, per poi fermarsi forzatamente. Durante l’inno della Champions sarà forse più emozionato degli altri.