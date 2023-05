Lazzari a LSC: «Dopo l’Inter ci siamo parlati. Io oggi ho avuto paura di stirarmi… Non facevo 90 minuti da tanto». Le parole del terzino

Manuel Lazzari ha parlato a DAZN dopo Lazio–Sassuolo.

Le sue parole: «Alla fine avevo paura di stirarmi. Era da tanto che non facevo 90 minuti. Sono molto contento, ma ancora di più per la squadra. Dopo due sconfitte era fondamentale tornare a vincere. Abbiamo un rammarico per i primi trenta minuti perché abbiamo fatto un grande calcio, ma questi tre punti sono fondamentali in ottica Champions».

ULTIMI RISULTATI – Col Torino abbiamo perso per un episodio. L’Inter nel secondo tempo ha meritato. Ci siamo parlati, guardati negli occhi e ci siamo detti che abbiamo una grande occasione essendo secondi. Ci siamo ricaricati e penso che stasera si sia visto.

MILAN – Sarà uno scontro diretto, ma prima del Milan non era scontato fare i tre punti stasera. Ci voleva una grande Lazio per portare a casa la vittoria. Ora anche le altre squadre avendo giocato stasera staranno come noi

SASSUOLO – In questa settimana abbiamo studiato i loro esterni, Laurienté e Berardi, e anche i terzini che spingono tanto. Avevamo bisogno dell’aiuto di tutti per difendere. Nel secondo tempo è entrato anche Bajrami. Non è stata una partita semplice a livello di intensità, ma sono soffisfatto perché è una vittoria fondamentale.

APPROCCIO – Prima della gara ci siamo parlati e sapevamo che dovevamo partire fortissimo e penso per i primi 30 minuti c’è stata una grande Lazio. Poi loro sono usciti alla lunga, ma penso che l’approccio stasera sia stato veramente buono