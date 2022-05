Lazzari, le condizioni del giocatore in vista della Juventus

Lazzari non sembra essere in dubbio per la gara contro la Juventus, l’allarme sulla sua condizione è rientrato

Juventus e Verona, per la volata europea alla Lazio servono tutti i suoi big. Se Immobile è alle prese con una caviglia gonfia, non preoccupa Manuel Lazzari uscito anzitempo nella gara contro la Sampdoria.

Come riporta La Repubblica, la situazione è meno grave del previsto e per la trasferta contro il Torino non è in dubbio.