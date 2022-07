Lazzari: «C’è grande entusiasmo quest’anno. Ci piace il calcio offensivo»

Manuel Lazzari ha parlato a Lazio Style Radio dopo la seduta pomeridiana di allenamento: le dichiarazioni dell’esterno

Manuel Lazzari ha parlato a Lazio Style Radio dopo la seduta pomeridiana di allenamento ad Auronzo di Cadore. Ecco alcune sue parole.

RITIRO – «Ieri è stato una sorta di riscaldamento. La partita è servita per prendere feeling con il campo, ma, facendo un tempo a testa, non eravamo troppo stanchi. Oggi abbiamo avuto un po’ di riposo e abbiamo recuperato energie. Da domani sarà di nuovo doppia seduta. Il ritiro è stancante, ma serve per mettere benzina. Dobbiamo continuare così. Sensazioni? Vedo grande entusiasmo. Questo calcio offensivo ci piace e dobbiamo continuar a seguire il mister».