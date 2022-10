Lazzari, problemi alla caviglia? Le immagini preoccupano – FOTO

Un duello molto duro con Soppy e tanti falli subiti. E le immagini della caviglia di Lazzari post Atalanta-Lazio preoccupano

Un duello molto duro con Soppy e tanti falli subiti. E le immagini della caviglia di Lazzari post Atalanta-Lazio preoccupano. Non è certo passato inosservato un intervento duro del calciatore orobico, che è stato anche ammonito.

A testimonianza ci sono alcune immagini in cui è ben visibile la caviglia tumefatta del terzino della Lazio, che sarà assente per squalifica nella sfida con il Midtjylland e potrà dunque recuperare con serenità per il match di domenica con la Salernitana.