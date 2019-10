Lazzari, avvio di stagione timido: con il Rennes l’ex Spal lancia la rincorsa

Lazzari, considerato l’acquisto principale dell’estate, si è reso protagonista di un avvio di stagione timido: Inzaghi chiede più convinzione

L’acquisto principale dell’ultima sessione di calciomercato in casa Lazio è sicuramente Manuel Lazzari. Il suo nome era da tempo finito in orbita biancoceleste, con mister Simone Inzaghi che voleva averlo a tutti i costi nella sua formazione. Dopo un esordio ottimo nella sfida contro la Sampdoria, è arrivato un piccolo rallentamento nel derby e le successive prestazioni non sono state al ‘top’. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore ora gli chiede più convinzione. Per l’ex Spal, colpito anche dall’infortunio alla mano, il cambio rispetto allo scorso anno è stato netto, non serve altro che lavorare per farsi trovare pronto dal tecnico. Le sue qualità, poi, sono fuori discussione: il mister tornerà a schierarlo già domani in occasione della gara d’Europa League contro il Rennes. Lazzari vuole prendersi la Lazio.