Lazzari a Dazn: «Vogliamo vincere per rimanere nella corsa Champions»

Lazzari, il terzino biancoceleste ha parlato a pochi minuti dalla partita contro il Milan ai microfoni di Dazn

Ai microfoni di Dazn ha parlato Manuel Lazzari il quale ha introdotto cosi il match di questa sera contro il Milan, delicatissimo per la zona Champions.

PAROLE – «Sicuramente è una partita importantissima sia per noi che per loro. Vincendo stasera potremo raggiungere le altre squadre, ci rimetterebbe in corsa per la Champions, speriamo di non sbagliare. Affrontiamo un Milan arrabbiato che avrà voglia di rivincita soprattutto dopo l’ultima partita. Dovremo essere preparati dal primo all’ultimo minuto, giocandola come una battaglia»