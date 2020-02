Lazio,«Buon compleanno Immobile»: gli auguri della Uefa per il bomber VIDEO

Lazio, gli auguri della Uefa a Ciro Immobile per i suoi trent’anni e lo festeggiano col un video su Facebook

Ciro Immobile oggi compie trent’anni: il bomber biancoceleste è festeggiato da chiunque, dalla famiglia, alla squadra, passando per i tifosi fino ad arrivare alla Uefa Europa League. Sul profilo ufficiale di Facebook infatti l’attaccante della Lazio viene festeggiato con un video ricordo del gol bandiera segnato, sempre su assist di Luis Alberto, nel ritorno dei quarti di finale contro il Salisburgo che aveva illuso i tifosi ad andare avanti nella competizione. Ma dalle ceneri si rinasce sempre e da lì i numeri di Ciro si sono sempre più alzati e anche in quella serata difficile come quella il re Ciro è riuscito a trascinare fuori dal baratro la sua Lazio. Ecco il video sul profilo Facebook: