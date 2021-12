Lazio in Champions, quanti punti servono: è già impossibile?

Lazio in zona Champions, quanti punti servono: è già impossibile? Ecco l’ipotetica proiezione quarto posto

Come scrive Gazzetta.it questa mattina per ambire alla Top 4 della Serie A la Lazio deve ispirarsi all’Atalanta degli ultimi anni, per centrare una grande seconda parte di stagione. Nelle tre stagioni passate la Dea ha sempre fatto tra i 45 e i 47 punti nelle ultime 21 giornate di campionato.

Sommandoli ai 28 che i biancocelsti hanno adesso, nel migliore dei casi non arriverebbero oltre i 75 punti: negli ultimi due anni la quota Champions è stata di 78, e quest’anno si sta andando anche più forte, per cui è improbabile che cali così tanto. Nel mondo ideale servirebbe il ritmo scudetto dell’Inter dell’anno scorso o dell’ultima Juve pre-Ronaldo: 54 punti nelle ultime 21 giornate.