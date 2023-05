Lazio, la zona Champions è una tonnara: la situazione scontri diretti in caso di arrivo a pari punti con una competitor

La zona Champions è sempre più compatta: in attesa della partita di oggi tra Atalanta e Juventus sono sei le squadre, racchiuse in sei punti, per tre posti disponibili. A quattro giornate dal termine del campionato aumentano le possibilità che due squadre possano trovarsi alla fine a pari punti. In quel caso si considerano in ordine: punti negli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, miglior attacco e sorteggio. Questa la situazione della Lazio con ogni squadra.

VANTAGGIO LAZIO CON

– Roma (0-1 all’andata, 1-0 al ritorno)

– Milan (4-0 all’andata, 2-0 al ritorno)

LAZIO IN PARITA’ CON

– Inter (3-1 all’andata, 3-1 al ritorno); differenza reti aggiornata Lazio +26, Inter +27 (Inter in vantaggio)

– Atalanta (0-2 all’andata, 0-2 al ritorno); differenza reti aggiornata Lazio +26, Atalanta +17 (Lazio in vantaggio)

SVANTAGGIO LAZIO CON

– Juventus (3-0 all’andata, 2-1 al ritorno)