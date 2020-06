Lazio, Zoff: «Scudetto? I biancocelesti se la devono giocare»

Lazio, il campione del mondo, Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di TMW, dove ha detto la sua sulla lotta scudetto

Dino Zoff, storico portiere del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della sfida scudetto tra Lazio e Juventus. Ecco le sue parole:

«Le cose non si sa come inizieranno ma la potenzialità delle squadre resta quella. Ecco, qualcuna potrà riniziare meglio o peggio ma la potenzialità è quella. Lazio ha lasciato l’Europa? Macché lasciar perdere e lasciar perdere. Non ci credo, non si lasciano stare per far meglio in un’altra competizione. Ho l’esperienza sufficiente per dire che non si lascia da una parte per andare dall’altra. Lazio da scudetto? Beh… E’ lì, è a un punto. Se la deve giocare».