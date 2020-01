Lazio, Zoff: «I biancocelesti possono vincere lo Scudetto!»

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Soccermagazine parlando anche di Lazio

Dino Zoff, leggendario portiere ed ex tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Soccermagazine parlando anche dei biancocelesti. Ecco ciò che ha detto:

«Scudetto? Penso che magari la Lazio possa tenere botta, vediamo per un po’. Credo che possa riuscire a vincere il titolo, al di là di coppe o non coppe. Inzaghi? Non sono sorpreso perché è una persona a modo, è uno che ci sa fare. Lo sta dimostrando, quindi sono contento per lui».

SU DE ROSSI – «De Rossi allenatore? Credo proprio che posso farlo, certo deve fare la strada e la gavetta, ma io ritengo che sia in grado».