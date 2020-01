Lazio, Zoff: «La cosa più impressionante? La Fede biancoceleste. Altri 120 anni come questi!»

Lazio, le parole di Dino Zoff in occasione dei centoventi anni della società biancoceleste ai microfoni di Radio Centro Suono

120 volte Lazio: durante questi anni moltissimi i volti che hanno fatto parte della grande famiglia laziale, tra cui anche Dino Zoff che ha rivestito più ruoli all’interno della società nell’era Cragnotti. Ecco le sue parole in merito ai microfoni di Radio Centro Suono:

«La Fede Lazio è la cosa che mi ha impressionato di più: I tifosi sono legati indissolubilmente a questa società e a questa squadra, dimostrandole sempre un attaccamento non comune. Ho vissuto la crescita del club negli anni ’90. Un consolidamento importante della struttura societaria e sportiva. Un aneddoto con Cragnotti? Ne avrei tanti, ma non posso raccontarli. L’importante è ricordare l’impulso che il presidente diede alla squadra per raggiungere risultati straordinari. Dei giocatori ricordo con affetto, tra gli altri, Signori e Gascoigne. Gazza era gioia e disperazione».