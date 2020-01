Lazio, Zoff: «L’importante ora è la Champions, non bisogna mollare»

Lazio, le parole di Dino Zoff in merito al momento dei biancocelesti e anche alla prossima sfida con la Roma

Settimana di fuoco per la Lazio che questa sera scenderà in campo contro il Napoli in Coppa Italia e domenica sfiderà la Roma nel derby della Capitale. Dino Zoff ha detto la sua in merito ai microfoni di Sportface.

«La Lazio sta facendo delle cose bellissime, merito di Inzaghi. Poi c’è Immobile che sta andando alla grande, e Luis Alberto ha una gran classe. La squadra sta mostrando un gran senso di maturità e tutti, in qualsiasi zona del campo, si stanno comportando bene. Sia Tare che tutta la società hanno gestito al meglio il gruppo. Penso che ora l’importante per la Lazio sia la Champions League, non deve mollare. Il derby? Lazio – Roma è sempre una partita aperta».