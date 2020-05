Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Lazio e Roma Zeman ha detto la sua sulla ripresa e sui biancocelesti

Tra ricordi ed emozioni, il vulcanico allenatore Zdenek Zeman ha detto la sua sulla ripresa della Serie A e su una delle sue ex squadre, la Lazio:

«Se alcune rose saranno svantaggiate? La Lazio veniva da 11 vittorie di fila, ma non è detto che non avrebbe perso la dodicesima. Ma sono tutti temi secondari, Per me non bisogna giocare finchè non sparisce il virus».