Lazio, Zeman: «In Serie A, è la squadra che mi piace di più veder giocare»

Zdenek Zeman, ex allenatore della Lazio, ha fatto i complimenti alla squadra biancoceleste e al lavoro fatto da Inzaghi

Ex allenatore della Lazio, ma anche uno dei primi a puntare su un giovanissimo Ciro Immobile ai tempi di Pescara. Zeman – in una lunga intervista rilasciata per La Gazzetta dello Sport – ha fatto i complimenti alla squadra di Inzaghi: «La Juventus programma i propri scudetti. Negli ultimi vent’anni Lazio e Roma ne hanno vinto uno a testa, però alla fine hanno pagato un grosso prezzo. Il segreto per vincere è gestire bene la società».

«La Lazio in questo momento è quella che più mi piace vedere mentre gioca e spero continui a giocare in questo modo facendo risultati. Viene da ben 21 partite di fila senza sconfitte, non da tre-quattro. Vero, c’è ancora la partita da recuperare però, fino a quando può, deve gioire di questo primo posto meritato. Giocare bene a calcio è un’arma in più, anche se alcune volte ti toglie dei punti. Però la squadra di Inzaghi ci sta riuscendo bene. Loro riescono a giocare da squadra vera, si cercano e si aiutano tutti, ognuno ha il suo ruolo e sanno quello che fanno. Hanno il miglior centrocampo italiano. Luis Alberto poi, sta facendo cose strepitose in questa stagione. La Lazio ha un buon gruppo, lavorano molto bene».