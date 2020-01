Lazio, Zeman:«I biancocelesti mi divertono molto»

Il boemo, che ha allenato la Lazio negli anni ’90, si dice molto divertito dal gioco espresso dalla squadra di Inzaghi

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’estroso mister che ha fatto impazzire tutti con il suo calcio offensivo, ha detto la sua su Roma e Lazio preferendo i biancocelesti.

Queste le parole di Zeman: «Sto guardando spesso Lazio e Roma e mi sto divertendo. I primi in particolare, in questo momento, mi piacciono: hanno un centrocampo fantastico e i due davanti sono decisivi. Cinque uomini di così alto livello ti appagano, ti fanno divertire. Però ogni anno capita sempre un periodo un po’ difficile, in cui i biancocelesti finiscono per pregiudicarsi la stagione».