Lazio, Zeman: «Chi vince il derby? Di solito la meno favorita…»

Lazio, le parole di Zeman a pochi giorni dal derby della Capitale che vedrà i biancocelesti sfidare la Roma di Fosenca

Il derby non è una partita come le altre. Sfugge ad ogni logica del campionato. Ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio l’ex Zeman. Ecco le sue parole.

«Immobile è un giocatore che vive di gol, che non si arrende mai, lotta e fa pressing sul portiere. Non lo fanno tutti, è un giocatore importante. La media è di 40 reti, ma è difficile. Il consiglio più prezioso che gli ho dato anni fa? Di impegnarsi e di lavorare, lui ha bisogno di farlo. Ha voglia di far bene e lo dimostra, tecnicamente non è il miglior giocatore però con la convinzione riesce a fare cose che non riescono ad altri. Chi vince il derby? Oggi è più forte la Lazio anche se il derby è particolare e di solito lo vince la squadra meno favorita».