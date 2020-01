Lazio, Zeman: «Biancocelesti sotto gli occhi di tutti ma la Juventus è di un altro pianeta»

Lazio, le parole di Zdenek Zeman sul momento della squadra di Simone Inzaghi ai microfoni di Tuttosalernitana.com

Una Lazio che fa sognare i suoi tifosi: le dieci vittorie consecutive in campionato hanno aperto nuovi scenari oltre la Champions. Tra gli sportivi a fare i complimenti della squadra di Inzaghi c’è anche l’ex Zdenek Zeman che ha detto la sua ai microfoni di Tuttosalernitana.com:

«Il calcio italiano non sta così male come si dice, lo dimostrano i risultati della nazionale. Le partite di serie A non sono molto attraenti, è vero, non ci sono grandi emozioni e si pensa poco a produrre azioni da gol. Alcune squadre, però, esprimono un buon calcio: la Lazio è un esempio, è sotto gli occhi di tutti. Se i biancocelesti dovessero trovare quella continuità che gli permetterebbe di non ripetere l’errore degli anni scorsi, quando sul più bello mollavano, allora potrebbero competere con le primissime. La Juve non è di un altro pianeta, ha perso due volte proprio con la Lazio. Ha semplicemente una rosa più completa”. Infine, il boemo ha rivelato qualche curiosità in merito alla propria vita privata: “Che fa oggi Zeman? Vedo calcio, mi aggiorno. Vado allo stadio a vedere la Roma e la Lazio, vorrei fare ancora qualcosa ma la volontà del sottoscritto non basta».