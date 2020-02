Scudetto, Zauri: «La Lazio ha fame, Inzgahi sta facendo la differenza»

Zauri ha detto la sua sulla lotta Scudetto e sulla gara dell’Olimpico di domenica sera: Lazio-Inter

Sarà Lazio-Inter, domenica sera. Gara fondamentale per le logiche della classifica e per le ambizioni delle due squadre. A Superscommesse.it, l’analisi dell’ex giocatore Luciano Zauri:

«La Juventus ha la mentalità vincente. L’Inter ha fame, così come la Lazio. Gli attaccanti si stanno mettendo veramente in mostra, l’Inter e la Lazio hanno trovato il loro bomber. Per la classifica capocannonieri vedo Immobile strafavorito e Lukaku un pochino più dietro. Inzaghi ora sta facendo la differenza insieme alla squadra. Lazio-Inter? Vedo due squadre che se la giocheranno al 50 e 50. I bomber prima citati saranno fondamentali nel decidere il match».