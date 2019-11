Lazio, Zaccheroni: «Due biancocelesti tra i più forti che abbia mai allenato»

L’ex Lazio Zaccheroni ha nominato i giocatori più forti che abbia mai allenato. Non possono mancare due laziali…

Lazio del passato e Lazio di oggi. Il commento dell’ex Alberto Zaccheroni ai microfoni di passionedelcalcio.it, che ha nominato i calciatori più talentuosi passati davanti ai suoi occhi: «I più grandi giocatori che abbia mai allenato? Nell’elenco metto Paolo Maldini, che ha la lucidità per essere anche un grande dirigente. Poi Shevchenko, un cecchino infallibile. Weah, Amoroso, Bierhoff, Nesta, Mihajlovic, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero. Adriano era devastante poi purtroppo si è smarrito. Comunque sono fondamentali anche i gregari».

Obiettivi per questa stagione: «Viste le problematiche delle avversarie, i biancocelesti possono essere nell’anno buono per qualificarsi in Champions League. La dirigenza non stravolge mai l’organico e questo è un vantaggio», ha concluso.