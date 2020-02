Lazio, Zaccheroni: «I biancocelesti meritano la loro classifica ma la favorita rimane la Juventus»

Lazio, le parole di Alberto Zaccheroni sulla corsa scudetto che vede competere i biancocelesti con Inter e Juventus

Dopo le gare di ieri la corsa allo scudetto si è infiammata. Inter e Juventus ora si trovano al primo posto con gli stessi punti, la Lazio è subito dietro ad una sola lunghezza dai due club. Alberto Zaccheroni ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Anch’io Sport.

«Per me la favorita numero uno per lo scudetto resta la Juventus, ha un organico talmente qualitativo e ampio che può gestire l’intera stagione. Ma ancora non l’abbiamo vista giocare ai livelli che ci si aspettava, ha perso un po’ di sicurezza. La prima concorrente è sicuramente l’Inter, poi anche la Lazio non demorde, è lì, non ha il peso della responsabilità e sta meritando ampiamente la classifica che ha».