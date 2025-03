Lazio, Zaccagni ricorda i match con Udinese e Plzen

Lazio, il capitano biancoceleste ricorda gli appuntamenti sui social con i due match interni contro l’Udinese e il Viktoria Plzen

Archiviata la vittoria in extremis contro il Viktoria Plzen, per la Lazio è già tempo di proiettarsi al campionato visto che domani sera all’Olimpico arriva l’Udinese di Runjaic. La sfida è fondamentale per le aquile biancocelesti per non perdere terreno nella corsa alla zona Champions.

Sul canale ufficiale social della Lazio, Zaccagni sapendo il peso dei due match visto anche il ritorno con i cechi, carica i tifosi con un bel video ricordando l’appuntamento per le due sfide entrambe in casa all’Olimpico