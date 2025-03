Lazio, Zaccagni fa sorridere Baroni per l'Udinese: le ultime

Condividi via email

Lazio, alla vigilia della partita contro i friulani fondamentale per la zona Champions le ultime da Formello: la situazione

Archiviata la vittoria in extremis contro il Plzen che ha consentito alla Lazio di blindare il posto ai quarti di Europa League, per i biancocelesti è già tempo di gettarsi al campionato visto che il match con l’Udinese non attende. Lo sa bene Baroni che prepara con la sua squadra il match con la tegola Zaccagni.

Il capitano però porta delle ottime notizie al tecnico toscano, visto che dopo un colloquio iniziale con quest’ultimo e un lavoro differenziato iniziale a Formello, ha svolto delle prove tattiche col gruppo e punta deciso al match di domani sera. A meno di clamorosi colpi di scena l’ex Verona contro la formazione di Runjaic ci sarà