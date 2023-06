Lazio, Zaccagni secondo in Europa: il dato sull’esterno italiano, secondo in una speciale classifica

Stagione da ricordare quella di Mattia Zaccagni, uomo in più del secondo posto raggiunto dalla Lazio.

L’esterno italiano ha un ulteriore primato personale, essendo il secondo giocatore in Europa per falli subiti: 117 in totale, dietro soltanto ad un certo Vinicius Jr, primo con 122.