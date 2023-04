Lazio, Zaccagni punta l’Inter per un record personale: il dato

Partita speciale per l’esterno biancoceleste, che in caso di rete contro i nerazzurri segnerebbe un personale primato

Quella di San Siro sarà sicuramente una sfida fondamentale per la Lazio, visto il suo cammino per qualificarsi alla Champions League.

Il match sarà particolarmente sentito anche da Mattia Zaccagni, quasi sempre in gol nei big match in questo campionato: le reti a Napoli, Juve, Milan, Atalanta, Roma fanno dell’esterno un vero e proprio ammazza big. Un gol contro l’Inter, unica ancora a non punire, lo renderebbe il primo biancoceleste di questa stagione a segnare contro tutte le grandi squadre del campionato.