Lazio, Zaccagni e Provedel controlli di routine in Paideia: i dettagli sulle condizioni dei due giocatori biancocelesti

Mattia Zaccagni e Ivan Provedel si sono sottoposti questa mattina a controlli di routine presso la clinica Paideia. Il primo è fermo da Torino per un trauma distorsivo alla caviglia, proverà a tornare a disposizione tra il Verona e il ritorno della semifinale Coppa Italia con la Juventus. Il portiere della Lazio riprenderà un lavoro specifico in campo, ma non ce la fa per il Genoa. Di seguito il post social della società.