Lazio, Zaccagni esulta sui social per la vittoria di ieri con il Sassuolo – FOTO

Zaccagni, l’arciere biancoceleste esterna sui social la propria gioia per la preziosa vittoria di ieri sera con il Sassuolo

Vittoria doveva essere, e successo è stato per la Lazio di Sarri contro il Sassuolo che consente ai biancocelesti di continuare la scalata in classifica. Ad esternare la sua gioia per la vittoria ci pensa Zaccagni, il quale è stato uno dei protagonisti della sfida