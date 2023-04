Lazio, Zaccagni è sul podio: il dato

Ottima stagione per l’esterno biancoceleste, finito sul podio di una speciale classifica marcatori

Mattia Zaccagni ha dato il suo apporto offensivo alla Lazio, portando alla squadra i suoi gol e la sua qualità offensiva.

Come riportato da Transfermarkt, l’esterno biancoceleste è attualmente al terzo posto nella classifica marcatori di giocatori italiani U30 in giro per il mondo.