Lazio, Zaccagni e Gila pazzi del club: il loro gesto a fine partita con il Porto non lascia dubbi – VIDEO

Lazio, l’arciere e lo spagnolo incantano i tifosi biancocelesti con un gesto indelebile che hanno fatto alla fine del match con il Porto

Missione compiuta da parte della Lazio, la quale giovedì sera cercava delle conferme anche in Europa League che ha ottenuto grazie ad un ottimo 2-1 contro il Porto di Bruno. Due dei protagonisti della partita di Coppa sono stati Zaccagni e Gila, i quali a fine gara si sono fatti notare dalla platea biancoceleste per aver cantato a squarcia gola e con fierezza l’inno della Lazio, come dimostra il seguente video social