Lazio, i tifosi incitano Zaccagni: «Ti amiamo». Poi la particolare richiesta

I tifosi della Lazio incitano Mattia Zaccagni, tanti messaggi e una particolare richiesta per l’esterno dei biancocelesti

Si è raccontato a 360 gradi Mattia Zaccagni nella sua ultima intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio. Tanti gli argomenti trattati dal Capitolino: dal gol più bello in carriera, alle passioni, passando per il rapporto con i compagni dello spogliatoio.

Centinaia i commenti dei fan sotto il profilo Instagram dei biancocelesti in risposta all’intervista. «Daje Zacc», «Zacc ti amo» hanno postato due utenti. «Veramente un ragazzo d’oro», «Rinnovarlo» hanno continuato altri due. E c’è anche chi invita per scherzo l’ex Hellas Verona a giocare ai videogiochi insieme: «Partita insieme a Fortnite?», «Ti lascio il mio nome per giocare» hanno scritto dei tifosi in merito a quanto dichiarato dallo stesso attaccante.