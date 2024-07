Lazio, Zaccagni CUORE di papà: il primo scatto social di Mattia con la figlia Dea – FOTO

Lazio, il biancoceleste diventato di nuovo papà viene immortalato nella sua prima foto social con la piccola Dea

Come recita una celebre frase la prima volta non si scorda mai, e questo lo sa benissimo Mattia Zaccagni il quale diventato di nuovo papà ha emozionato i tifosi della Lazio sui social. L’arciere infatti è stato immortalato con la piccola Dea a poche ore dalla sua nascita, in una bellissima foto che racchiude l’amore di un papà verso la propria figlia