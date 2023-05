Lazio, Zaccagni assente alla rifinitura anti Milan. I dettagli. L’attaccante ha saltato entrambe le sgambate odierne

Come riportato dal report dell’allenamento di oggi della Lazio, Mattia Zaccagni ha saltato entrambe le sgambate odierne a Formello, la società sta monitorano le sue condizioni fisiche. L’attaccante è al momento in dubbio per la partita di domani contro il Milan a San Siro.