Lazio Women, tutto pronto alla partenza della Women’s Cup: la prima giornata e i gironi della Serie A femminile

Lazio Women tutte le informazioni e i dettagli sui gironi del torneo della Women’s Cup: biancocelesti pronte alla prima sfida

La FIGC ha ufficializzato la composizione dei gironi e il calendario della prima giornata della Women’s Cup, il nuovo torneo riservato esclusivamente alle formazioni della Serie A femminile. L’iniziativa rappresenta un’occasione per testare le squadre in vista della stagione ufficiale e per aumentare la competitività tra i club.

La Lazio Women esordirà contro il Napoli Women nel Girone A, con il match in programma sabato 23 agosto alle 20:30. Lo stesso girone vede come altra sfida il confronto tra Parma e Juventus, previsto per venerdì 22 agosto alle 20:30. La formula dei gironi garantisce scontri diretti tra squadre di alto livello, permettendo di testare nuovi innesti e valutare la condizione fisica delle giocatrici in vista della Serie A.

Nel Girone B, il programma prevede la sfida tra Genoa e Inter, venerdì 22 agosto alle 18:30, e l’incontro tra Fiorentina e Como Women, sabato 23 agosto alle 18:30. Il Girone C, infine, comprende il match tra Ternana Women e Roma, venerdì 22 agosto alle 18:30, e quello tra Milan e Sassuolo, domenica 24 agosto alle 20:30.

La creazione di questi gironi e l’organizzazione della prima giornata permettono alle squadre di confrontarsi sin da subito con avversarie di livello, testando schemi tattici e strategie offensive e difensive. Per la Lazio Women, il match contro il Napoli rappresenta un primo banco di prova per valutare la preparazione atletica e l’integrazione dei nuovi innesti, tra cui spicca Nicole Vernis, arrivata in prestito dal Lexington Sporting Club.

Il torneo offre inoltre un’opportunità di visibilità e confronto internazionale per le calciatrici, favorendo l’inserimento di talenti emergenti e la crescita del movimento femminile in Italia. La prima giornata della Women’s Cup segnerà dunque l’avvio ufficiale di una competizione che promette di essere equilibrata, intensa e ricca di emozioni per tifosi e squadre partecipanti.