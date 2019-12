Lazio Women, vittoria contro la Riozzese: i dettagli

La Lazio Women ha vinto contro la Riozzese di mister Salterio

Nella giornata di ieri la Lazio Women di mister Seleman ha battuto per 2-0 la Riozzese.

IL MATCH – La compagine romana è partita subito forte e trova il vantaggio al 12′. Lancio lungo per Visentin che in dribbling riesce ad andar via al suo diretto avversario, fallo da dietro sull’esterno biancoceleste e rigore decretato dall’arbitro: sul dischetto si presenta Savini che con un tiro preciso spiazza il portiere della squadra di casa. Poco prima dell’intervallo, raddoppio della Lazio con Visentin che in dribbling riesce a saltare in area due avversarie e a depositare la palla in rete con un tiro di sinistro sul secondo palo.