Le biancocelesti perdono in casa contro il Verona per 1-0. Decisivo il gol di Rognoni al 4′ della prima frazione di gara

La Lazio Women di Catini perde in casa contro l’Hellas Verona Women per 1-0, a firmare la vittoria è il gol al 4′ del primo tempo di Rognoni. Ora le biancocelesti potrebbero rischiare di perdere il primato in classifica se il Napoli oggi dovesse vincere contro il Cittadella.