Lazio Women Under 15, 3-0 tondo contro il Cagliari: ecco il comunicato del Club sulla vittoria contro i sardi

Grande successo della Lazio Women Under 15 che si aggiudica il match contro il Cagliari per 3-0: tutti i dettagli sulla sfida

A vincere la partita tra le fila delle biancocelesti non solo la Lazio Women Under 17 bensì anche quella Under 15 che ha battuto 3-0 il Cagliari. Grande prova quella delle biancocelesti che si sono aggiudicate la gara senza mai subire gol. Si trattava della terzultima giornata della Fase Interregionale Femminile Under 15 e la squadra di Pio D’Ambrosi sta dimostrando di aver ancora molto da dire. Il comunicato ufficiale del Club:

«Terzultima giornata della Fase Interregionale Femminile Under 15. Le ragazze biancocelesti di Antonio Pio D’Ambrosi si aggiudicano la sfida con il Cagliari Calcio Femminile 3-0. Quella del ‘Green Club’ è una partita mai messa in discussione. Pronti, via e la Lazio Women passa subito in vantaggio, è Elnsheeli a mettere la firma sul tabellino. Passano pochi minuti e Rosati sigla il raddoppio. Il Cagliari non riesce a contrastare la supremazia della biancocelesti. Nella ripresa è ancora Rosati a chiudere i giochi per il 3-0 finale. Le ragazze di mister Pio D’Ambrosi inanellano la terza vittoria consecutiva e, con una gara da recuperare, rimangono al terzo posto della classifica. Nel prossimo turno è scontro diretto: la Lazio Women Under 15 attende le pari età del Napoli Femminile, attualmente seconde della classe (con una partita in più). E’ solamente una la lunghezza a distanziare le due squadre. Uno scontro decisivo per prendersi il secondo posto della classifica, ultimo piazzamento utile per la qualificazione alla Fase Finale Nazionale. Le aquilotte classe 2010 di mister Pio D’Ambrosi devono fare un ultimo sforzo per cercare di volare, ancora più in alto»