Lazio Women U17, vittoria netta col Frosinone: lo scudetto resta possibile

Importante successo della Lazio Women U17 che ha sconfitto il Frosinone con un secco 0-3: scudetto ancora possibile

Grande successo della Lazio Women U17 che ha battuto 0-3 il Frosinone in trasferta grazie alle reti di Beatrice Gianni, Virginia Velletrani e Angelica Granbone, avendo così la meglio nello spareggio dei gironi nazionali.

Ora le biancocelesti dovranno battersi nella fase successiva in un nuovo girone formato da As Roma, Palermo, Napoli, Apulia Trani, Roma Calcio e Lazio, dal quale usciranno due squadre vincenti. Queste ultime si scontreranno con le prime due degli altri gironi d’Italia per la vittoria del campionato.