Lazio Women, domani il match contro la Ternana

Domani la Lazio Woimen di mister Catini andrà a far visita alla Ternana. Le biancocelesti cercano continuità

Domani la Lazio Women di mister Catini andrà a far visita alla Ternana. Le biancocelesti cercano continuità dopo la vittoria con il Tavagnacco. Fischio d’inizio alle ore 15, con diretta su Dazn, che ha acquisito qualche giorno fa Eleven Sport.

Le capitoline in realtà hanno già affrontato le rossoverdi il 10 settembre in Coppa Italia, vincendo lo scontro per 1-2, grazie alle reti di Proietti e Fuhlenporff. Un precedente che fa ben sperare.