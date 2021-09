Lazio Women, sopresa di compleanno per Savini – VIDEO

La Lazio Women ha organizzato una sorpresa a Federica Savini, la giocatrice ha poi postato il video sui social

Extra campo. Un attimo di goliardia per dimenticare le prestazioni sul campo che non stanno danno i frutti sperati. Federica Savini, difensore della Lazio Women, compie oggi 30 anni. La compagne di squadra per l’occasione hanno improvvisato una piccola festa a sorpresa.

La festeggiata ha poi postato un video sui social: si vede lei entrare nello spogliatoio e la squadra farsi trovare pronta a farle gli auguri con tanto di palloncini biancocelesti. In allegato al post il commento: «Grazie squadra per la sorpresa, la prossima volta però ditemelo, mi pettino»